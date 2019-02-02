Gap Yatırımları İstihdamı Artırdı, Göçü Azalttı

RAUF MALTAŞ - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki yatırımlar sayesinde bölge kentlerinde istihdam artarken, göçün de yaklaşık 4 kat azaldığı bildirildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden GAP'ın uygulandığı bölgede istihdam edilen kişi sayısı arttıkça göçün azaldığını söyledi.

GAP yatırımlarının en ciddi sonuçlarından birinin istihdamda görüldüğünü aktaran Karahocagil, daha çok inşaat, altyapı, turizm ve hizmet alanlarında yatırımların yoğunlaştığını ifade etti.

Bölgede bugün gelinen noktada işsizlik rakamlarının çok daha iyileştiğini gördüklerini anlatan Karahocagil, "Bölge ilerindeki işsizlik rakamları, yatırımlar öncesine göre hemen hemen yarı yarıya düştü, yüzde 20'lerden yüzde 10'lara kadar indi. Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi kentlerdeki işsizlik rakamları ise Türkiye ortalamasının altına geriledi. Türkiye'de 2017 yılında işsizliğini en fazla düşüren illerin başında Şanlıurfa ve Diyarbakır geldiğini biliyoruz." dedi.

"Göç 4 kat azaldı"

Karahocagil, devletin ve hükümetin izlediği destek ve teşvik programları sayesinde bölge illerinde ciddi istihdam oluşturulduğunu belirterek, GAP yatırımları öncesinde bölgede oldukça az olan sigortalı çalışan sayısının şu anda bu rakamın 2 milyonu aştığını kaydetti.

Artan yatırımlarla beraber bölgede artık daha fazla kalifiye elemana ihtiyaç duyulduğunu da değinerek Karahocagil, şöyle devam etti:

"Eskiden kamyonlarla insanlar bu bölgelerden Çukurova'ya pamuk toplamaya giderdi. Şimdi bunlar çok küçük rakamlara inmiş durumda. Şanlıurfa'da mevsimlik göç çok azalmış durumda, ama bölgenin kuzeyinde yer alan illerimizde halen mevsimlik göçler söz konusu. Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzeyinde halen mevsimlik göçler kısmi olarak var. Göç tersine dönmese de rakamlarda çok ciddi düşüş oldu. Bölge illerindeki göç rakamları GAP yatırımları öncesine göre 4 kat düştü. Bu rakamlar Doğu Karadeniz'den, Orta Anadolu'dan veya Orta Karadeniz'den çok daha iyi durumda."

Karahocagil, işsizliğin ve göçün azaltılmasında, başta pamuk ve mısır gibi katma değerli ürünlerin ekim alanlarının, sulama sayesinde artmasından kaynaklandığını söyledi.

Daha önce pamuğun çok lokal olarak bölgede ekildiğini hatırlatan Karahocagil, şu an Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin yüzde 70'ini bölge illerinin karşıladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA