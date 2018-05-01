Gap'tan Bölge Turizmine "Mobil" Destek

RAUF MALTAŞ - GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) tarafından yerli ve yabancı turistlerin, bölge kentlerinde daha kaliteli zaman geçirebilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan mobil gezi rehberi hizmete girdi.

GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede sulama, enerji ve tarımın yanı sıra aralarında turizmin de bulunduğu yaklaşık 300 sektöre ekonomik anlamda ciddi destek verdiklerini belirtti.

Köklü tarihi, doğal zenginlikleri ve inanç turizmi alanındaki potansiyeliyle bölgenin her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını hatırlatan Karahocagil, ziyaretçilere profesyonel olarak rehber desteği sunmaya karar verdiklerini söyledi.

Karahocagil, tarih boyunca bölge coğrafyası için kullanılan "Mezopotamya" ismini oluşturdukları turizm markasına verdiklerini bildirdi.

İnternet sitesi ve mobil arayüzü bulunan uygulama sayesinde gezi rehberi, harita, yeme-içme, konaklama ve şehir rotalarının ayrı ayrı yer aldığını aktaran Karahocagil, uygulamanın Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak da kullanılabildiğini ifade etti.

Karahocagil, uygulama sayesinde bölge kentlerindeki tarihi ve turistik mekanları aynı çatı altında topladıklarını ve 1 ila 5 güne yayılan bir yol haritası hazırladıklarını dile getirdi.

"Çevresindeki krizlere rağmen bölge sakin "

Bölgenin turizm potansiyelinin dünya ile rekabet edebilecek düzeyde olduğunu vurgulayan Karahocagil, şöyle devam etti:

"Gaziantep'in gastronomisi, Adıyaman'ın Nemrut'u, Şanlıurfa'nın Göbeklitepe ve Harran'ı, Mardin'i, Hasankeyf, Siirt Veysel Karani Türbesi, Diyarbakır surları ve antik şehriyle inanılmaz... Elimizde ciddi değerler var, bu değerleri dünyayla paylaşmak istiyoruz. Bölgemiz turizm olarak dünya piyasasında rekabet gücüne sahip ancak imajımızı ve algımızı düzeltmemiz lazım. Yanı başımızda yıllardır devam eden ve zaman zaman alevlenen bir savaş var, çevremizde sıkıntılarımız çok. Bu açıdan bölgeyi tekrar dünyaya hatırlatalım dedik, aslında çevremizdeki krizlere rağmen bölgemizdeki normal sokak hayatının çok sakin olduğunu görüyoruz."

"Turizmde şehirler ayrılmaz"

Bölge illerinin turizm potansiyelini bir destinasyon altında birleştirdiklerine işaret eden Karahocagil, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede çalışmamızı tamamladık. 'mezopotamya.travel' sitesine girenler denileni anlayacak. Bölgemizdeki hemen hemen tüm altyapı, kültürel ve tarihi değerlerimizi haritamıza ve veritabanımıza işledik. Yenilecek, içilecek yatılacak yerleri yani tüm turizm alt yapısını ciddi bir veritabanı sayesinde bir araya getirdik. Birer, ikişer, üçer günlük destinasyonlar ayarladık, mobil uygulamamızı geliştirdik. Mezopotamya Gezi Rehberiyle girilip, mobil uygulamamız görebilirler. Mezopotamya artık aynen Kapadokya gibi bölgemizin marka ismi olacak. Bütün bölgenin turizm faaliyetleri burada görülebilecek. Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'in de mutlaka marka değerleri var, çabalarımızı birleştirmemiz lazım. Turizm denilince artık Gaziantep'i Şanlıurfa'dan, Şanlıurfa'yı Mardin'den, Mardin'i Diyarbakır'dan, Diyarbakır'ı Adıyaman'dan ayırmanın da bir anlamı yok. Ayrıca turistin kalış süresini uzatmak istiyorsak bütün bu destinasyonları birlikte kullanmak zorundayız. Biz bu anlamda Mezopotamya çatısı altında turizm, tanıtım faaliyetlerinin yapılmasını istiyoruz. Buna dönük tüm hazırlığımızı ve dokümantasyonumuzu yaptık bütün bölgedeki illerimizin hizmetine sunduk. İnşallah bundan sonra birlikte büyük uluslararası fuarlara birlikte katılıp Mezopotamya markasını tanıtacağız."