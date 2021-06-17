"GAP'ın başkenti" Şanlıurfa'da çiftçilere dijital tarım teknikleri anlatıldı
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"GAP'ın başkenti" Şanlıurfa'da çiftçilere dijital tarım teknikleri anlatıldı

'GAP'ın başkenti' Şanlıurfa'da çiftçilere dijital tarım teknikleri anlatıldı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa'da "Dijital Tarım Tekniklerinin GAP Bölgesi'nde Füzyon Merkezi Aracılığı ile Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında ürünlerin dijital ortamda takibinin yapılabilmesi için çiftçilere eğitimler veriliyor.

Şanlıurfa'da "Dijital Tarım Tekniklerinin GAP Bölgesi'nde Füzyon Merkezi Aracılığı ile Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında ürünlerin dijital ortamda takibinin yapılabilmesi için çiftçilere eğitimler veriliyor.

Harran Üniversitesince (HRÜ) hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP Kalkınma İdaresi, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği iş birliğiyle yürütülen projenin çiftçilere ulaştırabilmesi amacıyla çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda, merkez Eyyübiye ilçesinin kırsal Sultantepe Mahallesi'nde çiftçilere yönelik düzenlenen etkinlikte, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu ile Doç. Dr. Mehmet Şenbayram, Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik tarafından çiftçilere ürünlerinin dijital ortamda takibiyle ilgili bilgiler verildi.

Proje ekibinden Doç. Dr. Şenbayram, AA muhabirine, projedeki amaçlarının çiftçilere, gübreleme ve sulama yaparken eski uygulamalar yerine mevcut dijital uygulamaları kullanarak hem sulamada hem gübrede tasarruf sağlanabildiğini anlatmak olduğunu söyledi.

Proje ile çiftçilerin cep telefonu veya bilgisayarla uydu görüntülerine ulaşarak ürünlerinin su ve gübre ihtiyacını tespit edebileceklerini aktaran Şenbayram, şöyle devam etti:

"Eğitimlerle üreticilerimizin dijital tarım teknikleriyle doğru zamanda, doğru miktarda, doğru yöntemle ve doğru gübre türünü kullanmalarını, harcadıkları parada tasarruf etmelerini, aynı zamanda verimin artırılmasını sağlamak istiyoruz. Çiftçilerimize öncellikle pamuk, buğday ve mısır bitkilerinde kullanılan gübre miktarı ile ilgili bilgiler vereceğiz. Hangi gübre türünü ne kadar kullanılması gerektiğini hesaplayabilmeleri için kullanabilecekleri teknolojik cihazları tanıtacağız. Amacımız, proje ile üreticilerin gübre için harcadıkları ücrette en az yüzde 30 tasarruf sağlamaktır."

Prof. Dr. Çullu ise Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu, bu nedenle de tarımın en modern ve doğru şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Özellikle sulanabilir arazilerdeki gübreleme işlemlerinde çok hata yapıldığını anlatan Çullu, "Harran Üniversitesi olarak GAP Kalkınma İdaresine bir proje sunduk ve bu kapsamda bugün çiftçilerimizle bir araya geldik. Topraklarımızda nitrat kirliliği var, bu yer altı suları, içme suları ve atmosferi kirletiyor, ekonomik kayıplar oluyor. Proje kapsamında bölgedeki 20 kırsal mahallede çiftçilerle bir araya gelerek deneyimlerimizi paylaştık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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