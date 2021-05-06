GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da biçer döver ücretleri belirlendi
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GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da biçer döver ücretleri belirlendi

GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da biçer döver ücretleri belirlendi
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan Şanlıurfa'da 2021 yılı biçerdöver ücretleri belirlendi.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan Şanlıurfa'da 2021 yılı biçerdöver ücretleri belirlendi.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkan Ahmet Eyyüpoğlu, yaptığı açıklamada biçerdöver fiyatlarının açılması için ilçe başkanları, biçerciler dernek başkanı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle alınan karar doğrultusunda geçen yıla oranla yüzde on oranında artış yapıldığını söyledi.

Eyyüpoğlu, bu yıl bölgede kuraklık yaşandığına belirterek "Yağmurlama ve damlama sulama dönüm başı 20 lira, karık tapa ve salma sulama 25 lira, nohut 21 lira, mercimek 23 lira, kuru tarım alanlarında biçim bedeli ise 17 lira, tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bölgede etkili olan kuraklığın çiftçileri olumsuz etkilediğini ifade eden Eyüpoğlu, tarlalardaki durumun belirlenmesi için bir komisyon kurulması gerektiğini ifade etti.

Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci de ilçede yağışın yetersiz olduğunu belirterek, kuru tarımın yapıldığı alanlardaki buğday, arpa ve mercimekteki üretimin istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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