Gap İdaresi ile Proje İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Gap İdaresi ile Proje İşbirliği Protokolü İmzalandı

Gap İdaresi ile Proje İşbirliği Protokolü İmzalandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamlığımız tarafından kadın istihdamına katkıda bulunmak, yerel ekonomiyi canlandırmak, ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Atmalı Yöresel Ürün Pazarı Projemiz GAP İdaresi tarafından kabul edilerek;

Kaymakamlığımız tarafından kadın istihdamına katkıda bulunmak, yerel ekonomiyi canlandırmak, ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Atmalı Yöresel Ürün Pazarı Projemiz GAP İdaresi tarafından kabul edilerek; Valiliğimiz Toplantı Salonunda Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz ve İlçe Kaymakamımız Nazlı DEMİR arasında Atmalı Köyünde Yöresel Ürün Pazar Yeri projesi işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile İlçemize bağlı Atmalı Köyünde Yöresel Ürün Pazar Yeri oluşturularak ilçemizin tanıtımı başta olmak üzere, Besni'nin yöresel ürünlerinin pazarlanması ve kadınların üretimden pazarlamaya her basamakta yer edinmeleri amaçlanmaktadır.

Kaynak: Habermetre

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