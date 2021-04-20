GAP Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü 22 madalya kazandı
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GAP Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü 22 madalya kazandı

GAP Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü 22 madalya kazandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 22 madalya kazanan GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu Spor Kulübü sporcularını, branşa özgü spor malzemeleriyle ödüllendirdi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Gaziantep'te Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Atletizm Sahası'nda düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası, 55 şehirden 450 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonda GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu Spor Kulübü, U12-U14 ve U18 yaş gruplarında 60 metre, 100 metre, 200 metre, 400 metre ve uzun atlama kategorilerinde; 10 altın,9 gümüş,3 bronz olmak üzere toplamda 22 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Performanslarıyla başarılı sonuçlar elde eden görme engelli sporcularla öğrenim gördükleri okulda bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, başarı hikayelerinin konuşulduğu sohbetin ardından madalya sahibi sporcuları, branşa özgü spor malzemeleriyle ödüllendirdiler.

OKULUMUZU VE ÖĞRENCİLERİMİZİ KUTLUYORUM

Sporcularımızın azim ve çalışkanlıklarıyla başarılı sonuçlar elde ettiklerini dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret sonunda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu, bugüne kadar spor alanında elde ettiği başarılara Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yenilerini ekledi. Okulumuzu ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Azim ve kararlılıkla elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran gençlerimiz, inşallah bundan sonraki süreçte yeni hedeflerle yeni başarılar elde edecekler. Emeği geçen herkesi bir kez daha kutluyorum."

Kaynak: Bültenler

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