GAP gazeteciler heyeti Hakkari'de

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Başkan Vekili Hamit Özpolat ve farklı illerde görev yapan gazetecilerden oluşan heyet, GAP Gazeteciler Birliği ile Hakkari'ye Dostluk Köprüsü projesi kapsamında Hakkari'yi ziyaret ettiler.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Başkan Vekili Hamit Özpolat ve farklı illerde görev yapan gazetecilerden oluşan heyet, GAP Gazeteciler Birliği ile Hakkari'ye Dostluk Köprüsü projesi kapsamında Hakkari'yi ziyaret ettiler.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Başkan Vekili, Hamit Özpolat, Diyarbakır, Muş, Van, Urfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Mersin ve Adana ve Silifke'den gelen gazeteciler ilk olarak Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ettiler. Vali Akbıyık, gazetecilerle yakından ilgilenerek ilde yapılan ve devam eden hizmetler hakkında bilgi verdi. Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari'de hayat olduğunu söyleyen Vali Akbıyık, herkesin gelip Hakkari'yi görmesi gerektiğini söyledi.

Vali Akbıyık, gazeteciler heyetine değişik hediyeler verirken, gazeteciler ise, kendi ellerinde getirdikleri hediyeleri Vali Akbıyık'a takdim ettiler. Kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden gazetecilere vatandaşlar yoğun ilgi göstererek, yetkililerden kendilerini iş sahaları temin edilmesini istediler.

Gazeteciler heyeti Merzan Mahallesi Gulazüryan Sosyal tesisler ile Dağgöl Mahallesi Mir kalesine ziyaret ettiler.

Akşam saatlerinde Hakkari evinde gazeteciler heyetine verilen yemeğinin ardından Vali Akbıyık ve beraberinde bulunan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komison Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Ak Parti İl Başkanı A. Mutalip Özbek, İşadamı Teoman Zeydan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Atatürk Kültür Merkezinde GAP gazeteciler heyeti için düzenlenen programa katıldılar.

Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu sahne almasının ardından Hakkari tanıtım filimi izletildi. Program sonrası sahneye çıkan Vali Akbıyık, Hakkari'de hayat var gelin bu hayatı hep birlikte yaşayalım dedi. Vali Akbıyık, tayinleri çıkan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyon Başkanı Tuğrul Durmaz'da başarılar diledi.

İki gün Hakkari ve ilçelerindeki tarihi ve turistik mekanları dolaşacak olan GAP gazeteciler heyeti daha sonra Hakkari'den ayrılacak. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı