GAP Gazeteciler Birliği heyeti Hakkari'yi ziyaret etti
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GAP Gazeteciler Birliği heyeti Hakkari'yi ziyaret etti

GAP Gazeteciler Birliği heyeti Hakkari'yi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve çeşitli illerden gazeteciler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve çeşitli illerden gazeteciler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Başkan Kıymaz, başkan vekili Hamit Özpolat ile Diyarbakır, Muş, Van, Urfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Mersin ve Adana'dan gelen gazeteciler, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, huzur ve güven ortamının sağlandığı kentin görülmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

Başkan Kıymaz ve beraberindekiler, daha sonra Merzan Mahallesi'ndeki Golazüryan sosyal tesisleri ile Dağgöl Mahallesi'ndeki Mir Kalesi'ni gezdi.

Akbıyık, ziyaretlerinin ardından bir araya geldiği Kıymaz ve beraberindekilerle, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunca, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen gösteriyi izledi.

Kentin tanıtım filminin yer aldığı sinevizyon gösteriminin yapıldığı etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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