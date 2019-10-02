GAP desteği Göbeklitepe'yi aydınlatacak

02.10.2019 17:46

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe Ören Yeri'nin aydınlatma ve çevre düzenlemesi GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (BKİ) tarafından sağlanacak destekle yapılacak.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ören yerinin aydınlatma ve çevre düzenleme projesine yaklaşık 2 milyon lira maddi destek sağlayacak proje, Şanlıurfa Valiliği ve GAP BKİ arasında imzalanan protokolle hayata geçirilecek.

Protokolü Vali Abdullah Erin ile GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, Göbeklitepe yılı dolayısıyla Şanlıurfa turizminde önemli bir gelişme yaşandığını belirtti.

Şehirdeki ziyaretçi sayılarında ciddi bir artış görüldüğünü vurgulayan Erin, "Geçen yıl bir milyonun üzerinde geceleme ve 5,5 milyonun üzerinde de günübirlik ziyaretçi sayısına ulaşan Şanlıurfa, bu yıl ise geçen yılın rakamlarının yüzde 20 üzerine çıktı. Göbeklitepe'de ziyaretçi yönetim planı üzerine çalışıyoruz. GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sağlanan destek de bu anlamda önemlidir." ifadelerini kullandı.

Karahocagil ise Göbeklitepe'nin bölge, ülke ve insanlık tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

İdare olarak Göbeklitepe'ye katkı sunmak istediklerini belirten Karahocagil, uygulanacak proje sayesinde Göbeklitepe'nin daha güzel ziyaret edilebilir bir yer haline geleceğini inandığını aktardı.

Proje ile Göbeklitepe Ören Yeri gezi alanlarının ve kazı alanının güneş panelleri aracılığıyla aydınlatılması ile birlikte tur otobüsleri ve araçlar için otopark, etkinlik alanı ve lavabo yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA