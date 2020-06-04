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GAP çiftçisine hayat veren Atatürk Barajı'nda doluluk oranı sevindiriyor

GAP çiftçisinin hayat kaynağı olan Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı barajlarından Atatürk Barajı'nda, su kotu ve doluluk oranı üreticileri sevindirecek düzeyde.

GAP çiftçisine hayat veren Atatürk Barajı'nda doluluk oranı sevindiriyor
04.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:34

GAP çiftçisinin hayat kaynağı olan Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı barajlarından Atatürk Barajı'nda, su kotu ve doluluk oranı üreticileri sevindirecek düzeyde.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP kapsamında inşa edilen ve gövde dolgu hacmi büyüklüğü bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyada ise 6'ncı sırada yer alan Atatürk Barajı'nda su kotu 536,60 metre, doluluk oranı ise yüzde 65,5 olarak ölçüldü.

DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı'nın çok fonksiyonlu bir projenin ürünü olduğunu belirterek, elektrik üretiminin yanı sıra sulama, içme suyu, balıkçılık ve turizm gibi farklı yönleriyle de ülke ve kent ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Atatürk Barajı göletindeki su rezervinin iyi durumda olduğunu aktaran Gökçe, "48,7 milyar metreküp tam doluluk hacminin yüzde 65,5'i şu an barajımızda su rezervi olarak bulunuyor. Rakam olarak 44 milyar 900 milyon metreküp su şu an barajımızda mevcut." dedi.

"İçme suyu noktasında da hiçbir sıkıntımız yok"

Gökçe, bölge çiftçisi için nisan ayında sulama sezonunu açtıklarını ve kanallara su bıraktıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sulama sezonunun biz birinci ürün kısmını geçtik şu an ikinci ürünün ekimi ve birinci ürünün hasadı süreci sahada devam ediyor. Sezona girerken nisan ayının 17'si gibi düzenlediğimiz törenle sulama sezonunu açtık. 2019 yılında barajdan bütün DSİ eliyle sulanan sahalarda giden su miktarı yaklaşık olarak 3 milyar metreküp civarındaydı. Bugün itibariyle barajımızda yaklaşık 7 milyar metreküp civarında kullanılabilecek su var. Bu şu demek, sulama ve içme suyu noktasında da hiçbir sıkıntımızın olmadığını gönül rahatlığıyla ifade edebilirim."

Atatürk Barajı göletinden Şanlıurfa merkez ve bazı ilçelerinin içme suyu ihtiyacının da karşılandığını aktaran Gökçe, barajın enerji üretimiyle de ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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