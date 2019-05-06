Gap Çatom'dan Yıl Sonu Etkinliği

Mardin'in Ömerli ilçesinde GAP-ÇATOM ve Çocuk Gelişim Merkezi tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan GAP- ÇATOM sorumlusu Hülya Akgül, GAP-ÇATOM ve Çocuk Gelişim Merkezlerinin 1996 yılından bu yana Ömerli ilçesinde kadın, çocuk ve ailelere yönelik kalkınma çalışmalarını en iyi şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Akgül, 45 kadının üretim yaparak elde ettikleri gelir ile aile bütçelerine katkı sağladığını dile getirerek, 2018-2019 döneminde üniversite, lise ve ilköğretim olmak üzere 137 öğrenciye burs desteği sağlandığını aktardı.

Suriyelilere yönelik Türkçe kursu düzenlendiğini ifade eden Akgül, Türkçe okuma yazma öğrenen Suriyelilere sertifika vereceklerini kaydetti.

Okuma yazma kursunu tamamlayan Suriyelilere sertifikaları verildi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yenigün, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA