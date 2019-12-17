"GAP Bölgesinde Arıcılığın Genel Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri" çalıştayı

17.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:52

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (BKİ) ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği iş birliğiyle "GAP Bölgesinde Arıcılığın Genel Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu çalıştay düzenlendi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, bir otelde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, bölgenin kalkınması konusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını, tarım projelerine ağırlık verdiklerini kaydetti.

Özel sektör marifetiyle tarımsal danışmanları istihdam eden bir proje de yaptıklarını belirten Açıkgöz, bölgenin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarına dikkati çekti.

Tarım içerisindeki arıcılık potansiyelinin önemine değinen Açıkgöz, "Özellikle arıcılık önemli bir sektör, bölgemiz için hem gelir getirmesi adına hem de istihdam sağlayıcı sektör alması dolayısıyla önemsediğimiz bir alan. Bu nedenle Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğiyle bu çalıştayı düzenleme kararı aldık. Bu çalıştayda mevcut durumumuzu, sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymaya çalışacağız. Bu sayede bir yol haritası çıkaracağız. Bu çalışmalar, üretimde bir standart sağlayacak ve katma değeri artırmaya vesile olacak." dedi.

- "Türkiye'de yeni bal üretimi alanlarına ihtiyaç var"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, dünyada yaklaşık 83,5 milyon bal arısının bulunduğunu, en fazla bal arısı kolisinin Hindistan, Çin ve Türkiye'de olduğunu söyledi.

Türkiye'de 8,1 milyon bal arısı kolisinin bulunduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bal üretiminde Çin'den sonra Türkiye ikinci sıradadır. Çin dünyadaki bal üretiminin yüzde 30,6'sını üretmektedir. Türkiye'nin dünyadaki bal üretimindeki payı yüzde 6,9'dur. Bal üretiminde Türkiye'den sonra ABD, Rusya ve İran geliyor. Türkiye'de son yıllarda bal verimindeki artış koloni sayısındaki artışla sağlanmakta. Ancak koloni başına verimlilik azalmaktadır. Son 10 yılda dünyada koloni sayısı yüzde 12,6, bal üretimi yüzde 13,7 artmış. Türkiye'de koloni sayısı yüzde 61 bal üretimi yüzde 40 artmıştır. Koloni artışına paralel koloni başına bal verimi artmamıştır. Yeni arıcı ve arı sayısını artırmak koloni verimliliğini olumsuz etkilemekte ve yeni bal üretimi alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bal üretim alanlarının korunması ve arttırılmasına için ulaşılamayan üretim alanlarına ulaşımın sağlanması, yeni yayla yolları açılması, monofloral üretim için özellikle tıbbi aromatik bitkiler gibi katma değer yaratacak yeni bal üretim alanları oluşturulması gerek. Bu kapsamda mevcut floranın zenginleştirilerek korunması yönünde teknik saha raporumuzu Tarım ve Orman Bakanlığına teslim ettik."

Türkiye Bal Üreticileri Merkezi Birliği Başkanı Yalçın Sezer de Türkiye'de geçen yıl 104 bin ton bal üretildiğini ve bu rakamın arttırılması için potansiyelin olduğunu belirterek, bu artışın sağlanması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kaynak: AA