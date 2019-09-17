GAP Başkanı, DAP'ı ziyaret etti

17.09.2019 12:04

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir'i makamında ziyaret etti.



Aslen Erzurumlu olan GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil'i, makamında ağırlayan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karahocagil ise, Sivas'ın da içinde olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına hizmet eden DAP İdaresi'nin bundan sonra da çalışmalarını başarıyla sürdüreceğine inandığını söyledi.



Samimi bir havada gerçekleşen görüşmede, bölgenin ekonomisi ve kalkınmasıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunan başkanlar, her iki kurumun desteklediği kalkınma projeleri üzerine de bir süre sohbet ettiler.



Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından, DAP hizmet binasını gezdiren Başkan Demir, Karahocagil'e bina hakkında bilgiler verdi. Personelle selamlaşan Karahocagil, çalışanlara başarılar diledi.



Daha sonra ise, Erzurum merkezde DAP İdaresi tarafından desteklenen proje alanları gezildi. İlk önce, DAP İdaresi'nin desteğiyle Erzurum Teknik Üniversitesi yerleşkesinde kurulan Mucitpark Bilim ve Fikir Atölyesi ziyaret edildi. Mucitpark Genel Koordinatörü Ali Necip Nursoy tarafından, Kendin Yap Atölyesi, Bilim Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Temel ve Orta Robotik Eğitimi, Orta Mekanik Atölye, Modelleme, 3 Boyutlu Yazıcı Eğitimi, İleri Mekanik Atölye, Serbest Ürün Çıkarma süreçleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Son olarak, yine DAP İdaresi'nin restorasyonu için destek sağladığı, Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen ve kentin en eski tarihi eserleri arasında yer alan Erzurum Kalesi gezildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA