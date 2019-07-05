GAP barajları ekonomiye 200 milyar lira katkı sağladı

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında inşa edilen barajlar ile ülke ekonomisine yaklaşık 200 milyar lira katkı sağlandı.

Türkiye'de ve dünyada elektriğin sigortası olarak değerlendirilen hidroelektrik enerji üretimi potansiyelinin devreye alınması konusunda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Aralarında ABD, Kanada, Finlandiya ve Japonya'nın bulunduğu birçok ülke, hidroelektrik enerji potansiyelinin yüzde 80, 90 hatta yüzde 100'ünü geliştirerek devreye alıyor.

Türkiye'de de enerjinin önemli bir kısmı GAP bölgesinden, yani Fırat-Dicle Havzası'ndan karşılanıyor. GAP enerji projeleri kapsamında, Fırat ve Dicle nehirleri ile yan kolları üzerinde bir kısmı depolamalı olmak üzere toplam 41 adet hidroelektrik santral yapılarak, 7 bin 500 megawatt kurulu güç ile yılda 27 milyar kilowatt saat enerji üretilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin hidroelektrik enerji potansiyelinin yüzde 16'sının GAP kapsamında yer aldığının altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Türkiye, enerji üretiminde özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği atılımla yerli ve yenilenebilir kaynakların devreye sokulması yönünde önemli bir mesafe kat etti. Çevreci bir enerji üretim şekli olan hidroelektrik enerjiye yönelik yatırım ve teşviklerimiz bundan sonra da sürecek. Dış ticaret açığında büyük payı olan enerji ithalatını ancak bu yolla yani yerli kaynakların devreye alınmasıyla aşabiliriz" dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul