GAP'a hayat veren Atatürk Barajı sulama sezonuna hazır Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nın sulama sezonu hazırlıklarını tamamladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nın sulama sezonu hazırlıklarını tamamladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünün sulama sezonu hazırlıklarını tamamladığı Atatürk Barajı ile Harran Ovası'nda 3 milyon dekar zirai arazi can suyuna kavuşacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu günlerde yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle gıda arz ve güvenliğinin her zamankinden daha da önemli bir hal aldığının altını çizen Bakan Pakdemirli, "Gıdanın ilk aşaması tarla ve oradan alacağımız verim gıda güvenliği açısından büyük önem arz ediyor. Verimi en fazla etkileyen etkenlerden birisini de sulama oluşturuyor" dedi.

Pakdemirli, "Bu çerçevede Şanlıurfa ve Harran Ovası'nda 3 milyon dekar zirai araziye su sağlayacak olan ülkemizin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nda 2020 sulama sezonu hazırlıklarını tamamladık. Bölgede sulama sezonunun Nisan ayı sonu itibarıyla başlamasını öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

6 MİLYAR METREKÜP SU DEPOLANDI

Bu yıl yağışlarla Atatürk Barajı göl rezervuarında mevcut durumda yaklaşık 6 milyar metreküp su depolandığına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "Şanlıurfa-Harran ve Suruç ovalarını sulayacak bu su adeta bir nehir kapasitesine sahip ana kanal ve tüneller vasıtasıyla iletiliyor" dedi.

"ÜLKE EKONOMİSİNE YAKLAŞIK 2.2 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLANMASI BEKLENİYOR"

Şanlıurfa genelinde sulanacak 3 milyon dekar zirai arazinin ülke ekonomisi ve tarımı açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Pakdemirli, "Bu arazilerin suya kavuşması ile ülke ekonomisine yaklaşık 2.2 milyar lira katkı sağlanması bekleniyor" açıklamasını yaptı.

Bölgeye yapılan sulama yatırımları sayesinde bölge çiftçilerinin bir yıl içinde iki ürün ekebildiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, "DSİ Genel Müdürlüğümüz bölgede önemli bir görev üstlenerek halkın sorunsuz bir şekilde tarımsal üretim yapmasına katkı vermektedir. 2020 sulama sezonunun sorunsuz bir şekilde devam etmesi için ise gerekli tüm hazırlıklar yapılmış ve önlemler alınmaya devam etmektedir" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA