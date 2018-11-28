Gaosb Başkanlığına Mustafa Topçuoğlu Seçildi

Deniz Köken'in GAOSB Yönetim Kurulu Başkanlığından görevinden istifa etmesinin ardından 27 Kasım 2018 tarihinde Gaziantep Valisi Davut Gül Başkanlığında, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı Müteşebbis Heyet toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda alınan karar ile Gaziantep Sanayi Odası eski Meclis Başkanı ve Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu GAOSB Başkanlığı' na seçildi. Cengiz Şimşek'in Başkan Vekilliği görevine seçildiği toplantıda yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Başkan Yardımcısı Cengiz Şimşek, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hüseyin Yılmaz, Sezer Cihan ve İbrahim Gümüşoğlu seçildi. Denetim Kurulu üyeliklerine de Tuncay Yıldırım ve Savaş Mahsereci getirildi. - GAZİANTEP