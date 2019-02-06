Gaosb Başkanı Topçuoğlu Açıklaması

Gaziantep Organize Sanayi Bölge Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep'e gazilik unvanının verilişinin 98.yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölge Başkanı Mustafa Topçuoğlu mesajında, "Kentimize Gazilik unvanının verilişinin 98.yılında bir kez daha anlıyoruz ki bu millet küresel oyunlar karşısında ki milli mücadele ruhunu ve duruşunu asla kaybetmeyecek, vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için gerekirse binlerce şehit verme erdemini gösterecektir. Bugün en büyük önceliğimiz teknolojiye yatırımlarımızı sürdürürken sürdürülebilir istihdamımızın arttırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bir asır önce oynanan küresel oyunların devam ettiğini ifade eden GAOSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu millet olarak uyanık olunması gerektiğini belirterek, "Yaklaşık bir asır önce yaşadığımız coğrafyamızda oynanan küresel oyunların günümüzde de devam etmesi 98 yıl önce aldığımız Gazilik unvanındaki haklılığı bir kez daha göstermiştir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için birlik ve beraberliğimizi tıpkı 98 yıl önce Anteplilerin koruyarak esarete boyun eğmediği gibi dik duruşumuzla sağlayacağımız unutulmamalıdır. O gün bu topraklarda yazılan destanların bugün de aynı ruh ve inançla ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğüne yönelik hareketlere karşı sürdürülmesi elbette milli mücadele ruhunun diri kalışındandır. Bir asır önce açlık ve yoklukla imtihan edilen bu millet bu gün üretimi ve istihdamıyla, birlik ve beraberliği, sanayi ve teknolojide ulaştığı noktayla adeta bölgenin istikrar ve huzurunda teminat görevini üstlenmiştir. Sanayicilerimizin en önemli önceliği teknolojik yatırımların arttırılmasının yanı sıra sürdürülebilir istihdama katkı sağlanması ve ülke ihracatının arttırılması için yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesidir. Kentimizin Gazilik gibi ulvi bir sıfatla ödüllendirilmesine neden olan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milli mücadele ruhuyla her alanda zaferden zafere koşacağımıza inanıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülke savunmasında vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA