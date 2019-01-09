Gaosb Başkanı Mustafa Topçuoğlu'ndan Savunma Sanayine Yatırım Çağrısı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanı Mustafa Topçuoğlu, GAOSB olarak savunma sanayine yatırım yapacak firmalara gerekli desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Gerekirse yatırımla ilgili binaları OSB olarak biz inşa edip yatırımcıya kiraya verebiliriz." açıklamasında bulundu.

Topçuoğlu, yazılı açıklamasında, savunma sanayinde dışa bağımlılığın azaltılmasını istediklerini, GAOSB'un bu alana yönelik yatırımlar açısından en ideal yer olduğunu belirtti.

GAOSB altyapısının tamamlandığı ve yatırımcıya yeni maliyetler getirmediğini vurgulayan Topçuoğlu, "Limana ve demir-çelik işletmelerine yakın bir konumdayız. Diğer taraftan Gaziantep'te uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren güçlü bir metal-makine sektörü var. Hatta savunma sanayine yönelik üretim yapan işletmelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Topçuoğlu, GAOSB olarak, savunma sanayine yatırım yapacak firmalara gerekli desteği vermeye hazır olduklarını, gerekirse yatırımla ilgili binaları OSB olarak inşa edip yatırımcıya kiraya verebileceklerini kaydetti.

Sanayi alanındaki sürdürülebilirliğin arttırılmasında teknoloji ağırlıklı ve birbirini tamamlayan sektörlere yatırım yapılması gerektiğini belirten Topçuoğlu, "Savunma sanayine yatırım yapmak isteyen yatırımcıları, Türkiye'nin en ideal organize sanayi bölgesine bekliyoruz. Yeter ki yatırım yapsınlar, kendilerine her türlü desteğe hazırız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA