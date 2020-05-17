GAOSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten 19 Mayıs mesajı
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GAOSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

GAOSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten 19 Mayıs mesajı
17.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:15

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da bağımsızlık meşalesinin yakıldığını hatırlatan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının yıldönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir coşku ve kıvançla kutluyoruz. Atatürk'ün gençlere bayram olarak armağan ettiği 19 Mayıs, işgal altındaki bir ülkede esareti kabul etmeyen bir milletin bağımsızlığına giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından biridir. 101 yıl önce Samsun'da yakılan bu özgürlük ve bağımsızlık meşalesi yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Şimşek, 19 Mayıs'ın bayram olmasının Atatürk'ün gençlere verdiği önemi ve güveni gösterdiğini de belirterek, "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, gençlere yönelik hitabında, 'Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşacak olan sizlersiniz' diyerek Türk gençliğine tarihi bir sorumluluk yüklemektedir. Gençlerimizin, bu sorumluluğu başarı ile yerine getireceklerine kuşkumuz yoktur. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerimle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle anarım" ifadelerine yer verdi.

Milli bayramlarımız içerisinde önemli bir yere sahip olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını ve ardından gelen Ramazan Bayramını da kutlayan OSB Başkanı Şimşek'in mesajında, "İslam alemi olarak bir Ramazan ayının ardından yeni bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak, tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını dolayısıyla bayram sevincini buruk bir şekilde yaşayacağız. Bundan sonraki bayramları tüm sevdiklerimizle birlikte kutlamak için evde kalalım, salgınla mücadele için alınan tedbirlere uyalım. Bu vesile ile tüm Müslümanların Ramazan bayramını tebrik eder, bayramın tüm dünyaya barış, kardeşlik ve sağlık getirmesini temenni ederim" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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