Ganyan bayisini öldürdüğü öne sürülen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

27.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:32

Adana'da, ganyan bayisini tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde, 9 Eylül'de ganyan bayisi Hamza Irk'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Nazım A. (21) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısının, sanık Nazım A. ile ilgili "Tasarlayarak öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından hazırladığı iddianame, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık Nazım A'nın ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen Nazım A, olay günü babasının annesini dövdüğünü ileri sürerek, "Babam ile görüşmek için kahvehaneye gittim. Hamza'ya babama neden sürekli kumar oynattığını sordum. Hakaret edip yüzüme tükürdü, kahvedeki 3-4 kişi ile üzerime yürüyünce yere düşüp tabancamla rastgele ateş ettim. Hamza'yı istemeyerek vurdum." ifadesini kullandı.

Sanık Nazım A. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA