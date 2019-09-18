Ganyan bayisi işletmecisine silahlı saldırı

18.09.2019 10:24

Adana'da babasına at yarışı oynatmamasını istediği ganyan bayisi işletmecisini çıkan tartışmada öldürdüğü ileri sürülen şüpheli cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Hamza Irk (63), merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde işlettiği ganyan bayisinde tartıştığı Nazım A. (21) tarafından tabancayla vuruldu.

Hastaneye kaldırılan Irk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlı Nazım A. daha sonra polise teslim oldu.

Şüphelinin polise verdiği ifadede, babasının aşırı oranda at yarışı oynadığını, ganyan bayisine gidip işletmeciden buna izin vermemesini istediğini belirterek Hamza Irk'a kendisine hakaret etmesi nedeniyle ateş ettiğini iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA