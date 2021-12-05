GANYAN BAYİNİ GASP EDEN İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eyüpsultan'da bir ganyan bayine girerek içerde bulunan çalışanı silah tehdidi ile etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları gasp eden iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin gasp yaptıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Eyüpsultan, Göktürk Tülay Sokak bulunan bir ganyan bayinde 21 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda polisi arayan mağdur E.D.(25) iş yerine gelen kişiler tarafından gasp edildiğini söyledi. Mağdur E.D., iş yerine gelen siyah maskeli, kapüşonlu iki erkek şahsın kendisini silahla tehdit ederek kasada bulunan paraları gasp ederek kaçtıklarını söyledi. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından başlatılan soruşturmada silahlı gasp olayının iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin içeri girdikten sonra silahlarını çekerek kasada bulunan paraları alıp koşarak işyerinden ayrıldığı görüldü. Polis yaptığı çalışmada kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Ozan K.(23) ile Ahmet K.(26) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada olay sırasında giydikleri kıyafetler ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.