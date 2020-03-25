Ganyan bayilerine yasaklama Balıkesir'de korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyet gösteren ganyan bayileri kapatıldı.

Balıkesir'de korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyet gösteren ganyan bayileri kapatıldı.

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi engellemek için Balıkesir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine göre toplanmış olup, adı geçen Kanunun 27. Maddesine istinaden, Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye'de ki at yarışları da durdurulmuş olmasına rağmen, ganyan bayii olarak tabir edilen bazı mekanların hala açık olduğu ve yurtdışındaki at yarışları üzerinden bahis oynatıldığı görülmüş ve buralarda vatandaşlarımızın toplanmasına sebep olunduğu anlaşıldığından, halk sağlığını korumak için bahsedilen mekanların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına; oy birliği ile karar verilmiştir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA