"Gantz ideal seçenek değil ancak Netanyahu'nun başarısızlığının kanıtı"

24.10.2019 15:54

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili Ahmed Tiybi, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın İsrail'deki Araplar için ideal bir seçenek olmadığını ancak Başbakan Binyamin Netanyahu döneminin sona ermesinin göstergesi olabileceğini ifade etti.

Tiybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap milletvekilleri olarak sağduyulu bir şekilde Arap halkına karşı sorumluluklarını üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in hükümeti kurmakla görevlendirdiği Gantz'ın Ortak Arap Listesi Bloku tarafından desteklenip desteklenmeyeceği konusunda bilgi vermeyen Tiybi, "Gantz'ı ideal bir seçenek olarak görmüyoruz ancak bu durum Netanyahu'nun Arap vatandaşlarına karşı ayrımcılığı, Yahudi yerleşim birimlerini ve işgali derinleştirmeye dayanan politikasının başarısız olduğunun kanıtı." dedi.

Gantz'a verilen hükümet kurma yetkisinin, İsrail Başbakanı Netanyahu dönemi için "sonun başlangıcı" olabileceğine dikkati çeken Tiybi, şunları söyledi:

"Kimse Gantz'ın bir melek ya da en iyi seçenek olduğunu söylemedi. Ancak Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından İsrail Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurma yetkisini Gantz'a vermesi, nihayet Netanyahu döneminin sonunu hazırlayabilecek siyasi gelişmelerle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor."

Tiybi, İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in aralık ayında Netanyahu hakkındaki 3 yolsuzluk dosyasına ilişkin iddianamesini sunmasının beklendiğini ve bunun da Netanyahu'nun elini daha da zayıflatacağını dile getirdi.

Netanyahu, son haftalarda Gantz'ın Arap partilerin hükümete katılmadan dışarıdan desteğine dayanan bir azınlık hükümeti oluşturabileceği uyarısında bulunmuştu.

Ortak Arap Listesi Bloku daha önce kurulacak koalisyon hükümetine başbakan olarak Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı önermişti.

Hükümeti kurma görevi Gantz'da

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Netanyahu'nun başarısız olması üzerine dün akşam hükümeti kurma görevini eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a vermişti.

Her ne kadar Gantz, koalisyonu kurmak için yeterli desteği alacağı konusunda iyimser olsa da İsrailli uzmanlar, Netanyahu gibi Mavi-Beyaz liderinin de başarısız olacağını ifade ediyor.

Mavi-Beyaz ve ona destek veren iki sol partinin (İşçi Partisi, Demokratik Birlik İttifakı) milletvekili sayısı 44. Koalisyon hükümetini kurmak için 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyulduğu göz önüne alınınca Gantz'ın elinin, Netanyahu'ya oranla daha zayıf olduğu dile getiriliyor.

Gantz da Netanyahu gibi hükümeti kurmakta başarısız olursa ülkede yeniden erken seçim kararı alınabileceği belirtiliyor.

Netanyahu koalisyonu kuramamıştı

İsrail'de 17 Eylül'de bu yıl ikinci kez yapılan genel seçimde hiçbir parti, 120 sandalyeli Meclis'te tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

Bunun üzerine Rivlin, partisi Likud ikinci olsa da Meclis'e giren 3 sağ partinin desteğini alan Netanyahu'yu 25 Eylül'de koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirmişti.

Mavi-Beyaz İttifakı ile eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in destek vermemesi nedeniyle Netanyahu'nun yanında yer alan milletvekili sayısı 55'te kalmıştı.

Bu gelişme üzerine Netanyahu, koalisyonu kurma konusunda başarısız olmuş ve pazartesi akşamı görevi Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etmişti.

Kaynak: AA