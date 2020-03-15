Gantz'dan Netanyahu'nun duruşmasının ertelenmesine tepki İsrail Meclisinde en büyük ikinci grup olan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki davanın ilk duruşmasının ertelenmesine tepki gösterdi.

İsrail Meclisinde en büyük ikinci grup olan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki davanın ilk duruşmasının ertelenmesine tepki gösterdi.

Gantz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun "acil birlik hükümeti" kurulması teklifine yanıt verdi.

Netanyahu'yu İsrail halkıyla oyun oynamak ve koalisyon önerisinde ciddi olmamakla suçlayan Gantz, "Birlik isteyen biri, duruşmasını erteletmez, medyaya acil birlik hükümeti taslağı göndermek yerine müzakere ekibini diğer partilere gönderir. Ne zaman ciddi olursan o zaman konuşuruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Adalet Bakanı Amir Ohana, sabah erken saatlerde Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm mahkemelerde "acil durum" ilan etmişti.

Bu kararla mahkemelere, "acil" olanlar dışındaki duruşmaların yapılmaması talimatı verilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi, Adalet Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Netanyahu hakkındaki davanın salı günü yapılacak ilk duruşmasının 25 Mayıs'a ertelendiğini duyurmuştu.

Netanyahu bu sabah Twitter'dan yaptığı açıklamada, Gantz'a, Kovid-19 ile mücadele etmek için 6 aylık "acil birlik hükümeti" teklifinde bulunmuştu.

İsrail'de 2 Mart'ta yapılan seçimi Netanyahu'nun partisi Likud 36 milletvekili çıkararak önde tamamlarken, Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz, 120 sandalyeli meclise 33 milletvekili göndererek ikinci sırada yer almıştı.

Likud'un başını çektiği sağ blokta yer alan partilerin milletvekili sayısı 58'de kalmış ve sağ blok koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

Kaynak: AA