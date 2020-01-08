Gantz'dan ABD'ye "Yüzyılın Anlaşması'nı İsrail'deki seçimlerden önce yayınlamama" çağrısı

08.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:04

İsrail'deki Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Ganz, İsrail-Filistin sorununa "çözüm bulmak" amacıyla ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen planın ülkede mart ayında yapılacak erken seçimden önce yayınlanmaması çağrısında bulundu.

İsrail'de geçen yıl 17 Eylül'de yapılan erken seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Gantz, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında Trump yönetimince hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD yönetimine, "Yüzyılın Anlaşması" planının İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçimlerden önce yayınlanmaması gerektiği uyarısında bulunan Gantz, "Amerikalılar, Yüzyılın Anlaşması planının yayınlanması konusunda oldukça dikkatli olmalı ve seçimden önce bu planı yayınlamamalılar. Çünkü bu adım İsrail'deki seçim sürecine gerçek ve sert bir müdahale olur." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump'ın asistanı ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz, İsrail'e gelerek önceki gün Başbakan Binyamin Netanyahu, dün de Gantz ile görüşmüştü.

Her iki görüşmenin ardından taraflardan herhangi bir açıklama yapılmazken, İsrail basını Berkowitz'in Netanyahu ve Gantz ile "Yüzyılın Anlaşması" planını görüştüğünü yazmıştı.

"Yüzyılın Anlaşması" planı

Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de 1 yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Kaynak: AA