Ganos Dağı eteklerindeki sis havadan görüntülendi - Haberler
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Ganos Dağı eteklerindeki sis havadan görüntülendi

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde oluşan sis bulutu, güzel görüntüler oluşturdu.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde oluşan sis bulutu, güzel görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ'ın bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

Yoğun sis nedeniyle Yeniköy ve Uçmakdere Mahalleleri sis bulutunun içinde kaldı. Ganos Dağı eteklerinde güzel manzara sunan sis bulutu, dron ile görüntülendi.

Sis, Tekirdağ-Şarköy güzergahında yolculuk yapanlara da görsel şölen yaşattı.

Ganos Dağı eteklerindeki sis havadan görüntülendi

Ganos Dağı eteklerindeki sis havadan görüntülendi

Ganos Dağı eteklerindeki sis havadan görüntülendi

Ganos Dağı eteklerindeki sis havadan görüntülendi

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Toros Dağları, Tekirdağ, Yeniköy, Güncel, Haberler

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