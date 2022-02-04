Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda kış güzelliği

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlarda, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Tekirdağ-Şarköy yolundaki dağların eteklerinde bulunan ormanlar, her mevsim farklı doğal güzellikler sunuyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ormanlar, bu güzergahta yolculuk yapanlara da görsel şölen yaşatıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, doğanın her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

Ormanda akan derelerin insana huzur verdiğini belirten Hacıoğlu, "Kar yağışıyla birlikte Ganos Dağı 'beyaz gelinliği' giydi. Ormanlarda seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve ağaçlar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekecek kadar güzel." dedi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın doğal güzellikleriyle öne çıktığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Tekirdağ her mevsim gezilecek bir şehir. Vatandaşlar Ganos Dağı eteklerinden geçerken kar yağışıyla birlikte oluşan güzelliklerin tadını çıkarıyor. Burada insanlar doğayla iç içe zaman geçiriyor. Bu güzellikleri gören herkes buradan mutlu bir şekilde ayrılıyor. Ganos Dağı eteklerindeki güzellikler anlatılmakla bitmez, herkes gelip bu güzelliğin tadını çıkarmalı."