Gannuşi parlamento seçimleri adaylık başvurusunu yaptı

Gannuşi parlamento seçimleri adaylık başvurusunu yaptı

Tunus'ta Nahda Hareketinin lideri Raşid el-Gannuşi, 6 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerinde başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili milletvekili adaylık başvurusunu başkent Tunus'taki seçim komisyonu ofisinde gerçekleştirdi.

Tunus'ta Nahda Hareketinin lideri Raşid el-Gannuşi, 6 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerinde başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili milletvekili adaylık başvurusunu başkent Tunus'taki seçim komisyonu ofisinde gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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