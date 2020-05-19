Gannuşi'den Libya Başbakanı Serrac'a "Vatiyye Hava Üssü" tebriği
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Gannuşi'den Libya Başbakanı Serrac'a "Vatiyye Hava Üssü" tebriği

Tunus Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi, stratejik öneme sahip Vatiyye Hava Üssü'nün geri alınmasından dolayı Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı tebrik etti.

Gannuşi'den Libya Başbakanı Serrac'a
19.05.2020 20:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:22

Tunus Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi, stratejik öneme sahip Vatiyye Hava Üssü'nün geri alınmasından dolayı Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı tebrik etti.

Libya hükümeti resmi sosyal medya hesabı Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, Tunus Parlamento Başkanı Gannuşi ile Serrac telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tunus sınırı yakınında bulunan Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün, meşru sahiplerine dönmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Gannuşi, Libya'da çözümün askeri olmadığını vurgulayarak, siyasi müzakerelere dönülmesinin gerekliliğine dikkati çekti.

Serrac ise Libya ile Tunus arasındaki ilişkilerin güçlü olduğuna işaret ederek, Tunus yönetiminin Libya'nın güvenlik ve istikrarı konusuna önem vermesinden övgüyle bahsetti.

Başbakan Serrac'ın ayrıca Gannuşi tarafından ifade edilen kardeşlik duygularından dolayı kendisine şükranlarını dile getirdiği kaydedildi.

Libya ordusu dün sabah Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolü sağlamıştı.

Hafter, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emri vermesinin ardından, savaş uçaklarıyla başkentin çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü yoğun biçimde kullanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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