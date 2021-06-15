Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'in diyaloğun himayesinde yapılmasını kabul ettiğini söyledi

Tunus Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays es-Said'in aylardır ülkenin içinden geçtiği siyasi krizin çözülmesi için düzenlenecek ulusal diyalogun himayesinde yapılmasını kabul ettiğini duyurdu.

Tunus Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays es-Said'in aylardır ülkenin içinden geçtiği siyasi krizin çözülmesi için düzenlenecek ulusal diyalogun himayesinde yapılmasını kabul ettiğini duyurdu.

Parlamento komisyonu toplantısında basına açıklama yapan Gannuşi, haberi Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) Başkanı Nureddin et-Tabbubi'den aldığını belirtti.

Diyalogun önemine işaret eden Gannuşi, "Tunus'un sorunlarını çözmenin tek çözümü olduğundan dolayı bu diyaloğun ayrıntılarına, şartları ve temellerine girmeyi bekliyoruz" dedi.

Gannuşi, başında bulunduğu Nahda Hareketi'nin diyalog yaklaşımına bağlı ve dışlamayı reddettiğini belirterek, hiç kimsenin dışlanmadığı ve tüm Tunusluların katıldığı bir diyalog çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Said, UGTT Başkanı Tabbubi ile görüşmesinde, içinden geçilen siyasi krizin çözüme ulaşması için diyaloğa destek vereceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Said, 12 Haziran'da Kartaca Sarayı'nda Tabbubi ile siyasi kriz ve çıkış yollarının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Said'in siyasi diyaloğa açık olduğunu ancak haklarında yolsuzluk şüphesi bulunan kişilerle diyalog kurulmayacağını ifade ettiği aktarılmıştı.

Tunus'ta seçimlerin ardından sağlanamayan siyasi istikrar

Tunus'ta gerek devrimden sonra gerekse Ekim 2019'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından siyasette uzunca bir süredir istikrar sağlanamadı. Tunus devrimden bugüne son on yılda 10'dan fazla hükümet eskitti.

Ülke siyasetinde gündemi, 16 Ocak'taki kabine revizyonunun ardından Başbakan Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasındaki çekişme meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. İkili arasında belirli aralıklarla karşılıklı açıklamalarla gerilim zaman zaman tırmanıyor.

Devlet erkleri arasındaki bu çekişmenin siyasi krizi daha da derinleştirmemesi adına ülkedeki çeşitli çevreler tarafından diyalog çağrıları yapılıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti