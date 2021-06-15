Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'in diyaloğun himayesinde yapılmasını kabul ettiğini söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'in diyaloğun himayesinde yapılmasını kabul ettiğini söyledi

Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'in diyaloğun himayesinde yapılmasını kabul ettiğini söyledi
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays es-Said'in aylardır ülkenin içinden geçtiği siyasi krizin çözülmesi için düzenlenecek ulusal diyalogun himayesinde yapılmasını kabul ettiğini duyurdu.

Tunus Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays es-Said'in aylardır ülkenin içinden geçtiği siyasi krizin çözülmesi için düzenlenecek ulusal diyalogun himayesinde yapılmasını kabul ettiğini duyurdu.

Parlamento komisyonu toplantısında basına açıklama yapan Gannuşi, haberi Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) Başkanı Nureddin et-Tabbubi'den aldığını belirtti.

Diyalogun önemine işaret eden Gannuşi, "Tunus'un sorunlarını çözmenin tek çözümü olduğundan dolayı bu diyaloğun ayrıntılarına, şartları ve temellerine girmeyi bekliyoruz" dedi.

Gannuşi, başında bulunduğu Nahda Hareketi'nin diyalog yaklaşımına bağlı ve dışlamayı reddettiğini belirterek, hiç kimsenin dışlanmadığı ve tüm Tunusluların katıldığı bir diyalog çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Said, UGTT Başkanı Tabbubi ile görüşmesinde, içinden geçilen siyasi krizin çözüme ulaşması için diyaloğa destek vereceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Said, 12 Haziran'da Kartaca Sarayı'nda Tabbubi ile siyasi kriz ve çıkış yollarının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Said'in siyasi diyaloğa açık olduğunu ancak haklarında yolsuzluk şüphesi bulunan kişilerle diyalog kurulmayacağını ifade ettiği aktarılmıştı.

Tunus'ta seçimlerin ardından sağlanamayan siyasi istikrar

Tunus'ta gerek devrimden sonra gerekse Ekim 2019'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından siyasette uzunca bir süredir istikrar sağlanamadı. Tunus devrimden bugüne son on yılda 10'dan fazla hükümet eskitti.

Ülke siyasetinde gündemi, 16 Ocak'taki kabine revizyonunun ardından Başbakan Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasındaki çekişme meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. İkili arasında belirli aralıklarla karşılıklı açıklamalarla gerilim zaman zaman tırmanıyor.

Devlet erkleri arasındaki bu çekişmenin siyasi krizi daha da derinleştirmemesi adına ülkedeki çeşitli çevreler tarafından diyalog çağrıları yapılıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Biden'dan Erdoğan ile görüşmesi hakkında değerlendirme Açıklaması
Biden'dan Erdoğan ile görüşmesi hakkında değerlendirme Açıklaması
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında 'Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı.
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Meral Akşener Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin Hadise Hande Ataizi Şeyma Subaşı Burak Yamantürk
Spor Ali Koç Cristiano Şenol Güneş Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'in diyaloğun himayesinde yapılmasını kabul ettiğini söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 20:44:15. #1.16#

title