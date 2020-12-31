Ganita-Faroz sahil düzenleme projesi ihaleye çıkacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ganita-Faroz sahil düzenleme projesinin 25 Ocak 2021'de ihaleye çıkacağını bildirdi.

Zorluoğlu, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, göreve gelirken Trabzon'u denizle buluşturacaklarına dair bir söz verdiklerini, bu sözlerini de tuttuklarını belirtti.

Trabzon'un doğası ve kültürüyle dünyanın eşsiz turizm lokasyonlarından biri olduğunu, buna yakışır şekilde de kıyı şeridi planladıklarını ifade eden Zorluoğlu, "Çalışmalarımızın sonuna geldik, projelerimiz hazır. Ganita ve Faroz arasındaki sahil düzenleme projesiyle Trabzon bambaşka sahil şeridine sahip olacak." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, proje ile birlikte şehrin en kıymetli alanlarından olan Ganita bölgesinde yapılacak çalışmalara da işaret ederek, "Sahil boyunca planlanan kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yolları, seyir terasları, çocuklarımız için interaktif oyun grupları ve rekreasyon alanlarıyla tarihine yakışır bir şekilde yeniden şehrin önemli cazibe merkezlerinden biri haline getirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sahil düzenleme projelerinin bununla sınırlı kalmayacağına dikkati çeken Zorluoğlu, Ganita-Faroz sahil düzenleme projesinin 2021 yılı sonuna kadar bitirilerek halkın hizmetine sunulacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz