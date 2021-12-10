Ganime AKÇAY hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Oltanbey mahallesi sakinlerinden Merhum Mustafa AKÇAY'ın eşi Muammer ve Zehra AKÇAY'ın anneleri İbrahim, Fikret ve İrfan MUTLU'nun kardeşleri Ganime AKÇAY hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak Cuma namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Muammer AKÇAY: 0531 615 81 29

10 Aralık 2021, Cuma

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