"Gangster" müzikali AKM'de sanatseverlerle buluşacak - Haberler

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"Gangster" müzikali AKM'de sanatseverlerle buluşacak

AA, İsa Toprak - Kültür Sanat
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Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğu'nca sahnelenen "Gangster" müzikali yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) seyirciyle buluşacak.

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğu'nca sahnelenen "Gangster" müzikali yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) seyirciyle buluşacak.

ADOB'dan yapılan açıklamaya göre, Amerika'nın "Büyük Buhran Günleri"ni sahneye taşıyan, caz, bing band, tap, rock and roll, çarliston, twist dansları ve caz orkestrası ile opera sanatçılarının eşlik ettiği müzikal AKM'de ilk kez sahnelenecek.

Bir gangsterin hikayesinin anlatıldığı eserin libretto, reji ve koreografisi Nilgün Bilsel Demireller'e, müzik düzenlemesi Bilgehan Erten'e, dekor tasarımı Çağda Çitkaya'ya, kostüm tasarımı Gazal Erten'e ve ışık tasarımı Tahsin Çetin'e ait.

Yarın akşam AKM'de sahnelenecek eserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun döneme damga vuran dansları ve Orkestra Şefi Doruk Gönentürk yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestra sanatçıları ve solistlerinin seslendirdiği "Cheek To Cheek" "Sing, Sing, Sing" "Hit The Road Jack" "In The Mood" "In the Sentimental Mood" "Singing In The Rain" "Puttin On The Ritz" ve daha bir çok ünlü şarkı yer alıyor.

Gangster müzikalinin dünya prömiyeri 11 Ocak 2020'de Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilmiş, eser 2021'de de DOBGM'nin düzenlediği "18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" açılış eseri olarak sanatseverlerle buluşmuştu.

AA / İsa Toprak - Kültür Sanat

Müzikal, Ankara, Opera, AKM, Kültür Sanat, Haberler

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