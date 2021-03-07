Ganchev: "Kayserispor'u bugün tüm Türkiye gördü"
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Ganchev: "Kayserispor'u bugün tüm Türkiye gördü"

07.03.2021 18:58 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:06
Ganchev:

HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Ivko Ganchev, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bulundukları yerden kimsenin memnun olmadığını, maçı kazandıkları için de çok mutlu olduklarını söyledi.

HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Ivko Ganchev, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bulundukları yerden kimsenin memnun olmadığını, maçı kazandıkları için de çok mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan HES Kablo Kayserispor'da Teknik Direktör Ivko Ganchev, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ganchev, iyi bir takım olduklarını belirterek, "Maça başlamadan önce hafta içinde helikopter kazasında hayatını kaybeden askerlerden dolayı herkesin başı sağ olsun. Kayserispor'u bugün tüm Türkiye gördü. İyi bir takımız. Bulunduğumuz yerden kimse memnun değildi. Bugünkü maçı kazandığımız için de çok mutluyuz. 90 dakika boyunca herkes yüzde yüzünü verdi. Sadece oynayan oyuncular değil, sonradan giren ve girmeyen oyunculara teşekkür ediyorum" dedi.

(Gökhan Aklan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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