GANCELLEME - Malatya'da etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı
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Malatya, Kangal, Sivas, Güncel

GANCELLEME - Malatya'da etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

18.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:26
GANCELLEME - Malatya'da etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Malatya-Sivas kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı.

Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a giden araçlar ise kent çıkışında polis ekiplerince bekletiliyor.

Abdal Boğan mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan Malatya-Sivas kara yolunda ekiplerin yoğun çalışması ile yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

Karayolları ekiplerince yolda tuzlama ve kar kürüme çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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