Ganalılar, Türkiye tarafından inşa edilen Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin sevincini yaşıyor
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Ganalılar, Türkiye tarafından inşa edilen Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin sevincini yaşıyor

Ganalılar, Türkiye tarafından inşa edilen Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin sevincini yaşıyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Gana'da Müslümanlar, Türkiye tarafından başkent Akra'da inşa edilen Sultan Ahmet Camisi'ni andıran Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışının sevincini yaşıyor.

Batı Afrika ülkesi Gana'da Müslümanlar, Türkiye tarafından başkent Akra'da inşa edilen Sultan Ahmet Camisi'ni andıran Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışının sevincini yaşıyor.

Bbaşkent Akra'nın Kanda bölgesindeki inşa edilen, içi ve avlusunda yaklaşık 17 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışına katılan vatandaşlar duygu ve düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

"Huzur ve huşu içinde ibadetimizi yapabileceğiz"

Sarki Alhaji Musa, Türkiye'nin, tüm Gana Müslüman halkının faydasına dokunacak bir hediye verdiğini belirtti.

Bugün Gana'da yeni bir gün doğduğunu ifade eden Musa, "Gana'daki tüm Müslümanlar için yeni ve mutlu bir gün. Cami için Türkiye'ye teşekkür ederiz." dedi.

Amina Salisu da yıllardır televizyonda gördüğü güzel camilerden bir benzerini ülkesinde görmekten çok mutlu olduğunu kaydederek, böyle bir ortamda huzur ve huşu içinde ibadetini yapabileceğini ifade etti.

"Türkiye'nin emanetine iyi bakacağız"

Gana'da tarihi bir gün yaşandığını dile getiren Salisu, Türkiye hükümetine teşekkürlerini iletti.

Aisha Futa, "Böyle güzel bir cami, Batı Afrika'nın hiçbir ülkesinde bulunmuyor. Gana'ya böyle bir cami yapıldığı için çok mutluyuz, caminin inşası için destek verenlere çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Mallam Jabiru Audu da Türkiye'nin Gana'ya verdiği bu emanete iyi bakacaklarını ifade ederek, "Bu cami, Akra'yı güzelleştirecek ve inşallah bu cami gayrimüslimlerin İslam'a girmelerine vesile olacak." ifadesini kullandı.

Aisha Humaira ise Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışı vesilesiyle Gana'nın farklı bölgelerinden Müslümanların bir araya gelmelerinin çok güzel bir manzara oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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