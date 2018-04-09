Ganalı Damat ve Arkadaşlarından "İstiklal Marşı" Sürprizi

HARUN KAYMAZ - Aydın'da üniversite okurken tanıştığı Türk kızı Fatma Parladan ile Bilecik'te evlenen Gana Cumhuriyeti vatandaşı Muhammed Nurudeen Alhassan ve arkadaşlarının sahnede "İstiklal Marşı"nı okuması davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Adnan Menderes Üniversitesinde eğitim görürken tanışan Fatma ile Muhammed, geçen yıl Bilecik'te yapılan nişanla evliliğe ilk adımı attı. Parladan'a bir süre önce mezuniyet töreninde sürpriz hazırlayarak evlenme teklifinde bulunan Mohammed, "Evet" cevabı alınca diploma töreninde yüzük taktı.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunu Muhammed Nurudeen Alhassan ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü öğrencisi Fatma Parladan, Bilecik'te dünya evine girdi.

Belediye Kültür Sitesi Düğün Salonu'nda gerçekleşen törene, genç kızın ailesi ve damadın Gana, Gine ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen arkadaşları katıldı.

Fatma Parladan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle üniversitede tanıştıklarını, iki ay sonra evlenmeye karar verdiklerini belirterek, "O ilk başlarda istemiyorum, 'Yurtdışına gideceğim.' düşüncesindeydi. O yüzden evlenme teklifini beklemiyordum. Teklif edince çok şaşırdım." dedi.

Muhammed Nurudeen Alhassan ise kültür farklılığına rağmen çok mutlu olduğunu anlatarak, "Fatma tanıştıktan kısa süre sonra bana 'Evlenelim, mezuniyeti beklemeyelim.' diyordu. Ben de çaktırmıyordum ama aslında öyle düşünüyordum. Her şey güzel geçince mezuniyet töreninde evlenme teklif ettim. Sürprizi sevmeyen kadın yok. Babası çok iyi, annesi süper. Kültürler farklı olduğu için kız isteme zor oldu, bizim için normal bir şey değil." ifadelerini kullandı.

"Çok yakışıyorlar, Allah nasip etti"

Arkadaşının düğününe katılmak için gelen Ganalı Muzammil Zakaria ise "Denizli'de 6 yıl okudum. Şu an öğretmenlik yapıyorum. Nuri'yi tanıyordum, Fatma'yı sonradan tanıdım. Ben de çok sevdim. Çok yakışıyorlar, Allah nasip etti. İnşallah ben de düşünüyorum." dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammed Takubango da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden geldiğini belirterek, "Kültürümüz biraz farklı. Bir Afrikalı ile anlaşmak kolay değil. Bu yüzden Fatma'yı tebrik ediyorum. Bizi anlayan kız çok az. Biraz farklıyız." diye konuştu.

Sahneye çıkarak katılımcılara konuşma yapan Gine Bissau Cumhuriyeti'nden gelen damadın arkadaşı Francisko Jose Lopes Junior da "Gurbetteyiz, ailemizden uzaktayız ama burada bir aile edindik. Bunu çok mutlulukla söylüyorum. Bu evlilik çok önemli. Irkçılık ortadan kaldırılıyor." görüşlerini aktardı.

Mevla'dan şiir okundu, toplu İstiklal Marşı söylendi

Lopes Junior'un Mevlana'nın "Kim olursan ol yine gel" şiirini okuması takdir topladı.

Daha sonra düğüne katılan damadın arkadaşlarının gelin ve damat ile sahnede Gana Milli Marşı'nı, ardında da çocuk, genç ve yaşlı tüm davetlilerin gelin Fatma Parladan'ın önderliğinde İstiklal Marşı'nı söylemesi, büyük alkış aldı, duygusal anların yaşanmasına yol açtı.