Gana, Yolsuzluk İddialarının Ardından Futbol Federasyonu'nu Lağvetti

Gana hükümeti, Futbol Federasyonu Başkanı'nı 65 bin dolar "nakit hediye" aldığını gösteren videonun yayınlanmasının ardından, federasyonu lağvetti.

Federasyon Başkanı Kwesi Nyantakyi, kendini Gana futboluna yatırım yapmak isteyen bir işadamı olarak tanıtan bir gazetecinin gizli kamerayla çektiği videoda dolar destelerini bir plastik torbaya doldururken görülüyor.

Nyantakyi henüz iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Spor Bakanı İsaac Asiama, Futbol Federasyonu'nun derhal lağvedildiğini söyledi.

Uzmanlar, gazeteci Anas Aremayaw Anas'ın yaptığı haberin Afrika Futbolu'nun durumu hakkında soru işaretleri yarattığını söylüyor.

Anas'ın "Açgözlülük ve Yolsuzluk Kural Olunca" adlı belgeseli geçen ay yetkililere teslim edilmiş ve önceki gün ilk kez yayınlanmıştı.



Gana Enformasyon Bakanı Mustafa Abdülhamid, hükümetin "çürümenin geniş kesimlere yayılmış olması nedeniyle" hükümetin Gana Futbol Federasyonunu derhal lağvetme kararı aldığını söyledi.

Bakan, yeni bir federasyon kurulana dek Gana futbolunun yönetimi için alınan geçici önlemlerin yakında duyurulacağını belirtti.

Gana Futbol Federasyonu ise, olası soruşturmalarla tam işbirliği yapılacağını açıklamıştı.

Nyantakyi Afrika Futbol Konfedarasyonu'nun Başkan Yardımcısı ve uygulamada dünya futbolunu yöneten FIFA Konseyi'nin de üyesiydi.

Nyantakyi, Federasyon Başkanı olduğunda yolsuzlukla mücadele sözü vermişti.

Ancak gizli kamera görüntülerinde, 65 bin dolar "alışveriş parasını" siyah bir plastik torbaya koyarken görüldü.

Nyantakyi, görüntülerde Gana futboluna yatırım yapmak isteyen Ortadoğulu bir iş adamı olarak kendini tanıtan muhabirle bir sponsorluk anlaşmasını görüşüyor.

Hayali sponsorluk anlaşmasının yapılması halinde, Nyantakyi'nin bundan 4,5 milyon dolarlık haksız gelir elde edeceği belirtiliyor.