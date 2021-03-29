Gana yıl sonuna kadar 5 milyon fidan dikecek
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Gana yıl sonuna kadar 5 milyon fidan dikecek

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Gana yıl sonuna kadar 5 milyon fidan dikecek

Ormanları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Batı Afrika ülkesi Gana, yıl sonuna kadar 5 milyon fidan dikeceğini duyurdu.

Ormanları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Batı Afrika ülkesi Gana, yıl sonuna kadar 5 milyon fidan dikeceğini duyurdu.

Gana Arazi ve Doğal Kaynaklar Bakanı Samuel Abu Jinapor, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Green" adı verilen proje kapsamında ülkenin 16 bölgesinde 5 milyon fidan dikileceğini duyurdu.

Jinapor, Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun öncülüğünde 11 Haziran'da başlatılacak projenin yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Projenin ormanların yok olmasını önlemek için hayata geçirildiğine işaret eden Jinapor, ülke genelinde 2040 yılına kadar 1 milyar fidan dikmeyi hedeflediklerini vurguladı.

???????Jinapor, halkı projeyi desteklemeye çağırarak "Gana'yı yeşil yapmamız için hepimiz fidan dikeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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