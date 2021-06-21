Gana'ya yapılacak silah sevkiyatına polis engeli
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Gana'ya yapılacak silah sevkiyatına polis engeli

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Haberler | 3. Sayfa

Gana'ya yapılacak silah sevkiyatına polis engeli Operasyonda, uluslararası silah kaçakçılığından aranan Ganalı bir şüpheli yakalandı İstanbul'da bir kargo firmasının şubesine düzenlenen operasyonda, Gana'ya gönderilmek üzere 17 tabanca ele geçirildi.

Gana'ya yapılacak silah sevkiyatına polis engeli

Operasyonda, uluslararası silah kaçakçılığından aranan Ganalı bir şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da bir kargo firmasının şubesine düzenlenen operasyonda, Gana'ya gönderilmek üzere 17 tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı yabancı uyruklu bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran'da İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kargo firması üzerinden yabancı uyruklu bir şahıs tarafından Afrika'nın batısındaki ülkelerden Gana'ya silah gönderileceği istihbaratını aldı. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında vakit geçirmeden aynı gün bahse konu kargo firmasının şubesine operasyon düzenledi.

Ülkesinde 'silah kaçakçılığı' suçundan aranan Ganalı yakalandı

Kargo yetkilileri ile yapılan görüşmede ihbara konu şahıs tarafından siyah bir çanta bırakıldığı belirlendi. Çanta içerisinde yapılan aramada 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonu genişleten emniyet ekipleri, Şişli Eskişehir Mahallesi'ndeki bir eve ikinci bir baskın düzenledi. Söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda, silahları yurt dışına çıkarmaya çalışan Gana uyruklu W.O. isimli bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şüpheli W.O.'nun, ülkesinde "Silah Kaçakçılığı" suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Ganalı silah kaçakçısı, "Silah Kaçakçılığı" suçundan 18 Haziran'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gana'ya yapılacak silah sevkiyatına polis engeli
Gana'ya yapılacak silah sevkiyatına polis engeli
Gana'ya yapılacak silah sevkiyatına polis engeli
Gana'ya yapılacak silah sevkiyatına polis engeli
Gana'ya yapılacak silah sevkiyatına polis engeli
Gana'ya yapılacak silah sevkiyatına polis engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

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