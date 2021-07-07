Gana'ya Kovid-19'la mücadele için Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi
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Gana'ya Kovid-19'la mücadele için Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi

Gana'ya Kovid-19'la mücadele için Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Gana, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi alacak.

Batı Afrika ülkesi Gana, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi alacak.

Gana Finans Komitesince yayımlanan rapora göre, Gana Parlamentosu ülkenin Kovid-19'la mücadelesi için Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi alınmasını onayladı.

Dünya Bankası'ndan alınacak 200 milyon dolarlık kredinin 137 milyon doları Kovid-19 aşısı temini, kalanı da salgından etkilenen küçük işletmeleri desteklemek için kullanılacak.

Afrika ülkesi Gana, Kovid-19'la mücadele kapsamında daha önce Dünya Bankası'ndan 360 milyon dolar kredi almıştı.

Ülkede, şimdiye kadar 96 bin 402 vaka görüldü, 796 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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