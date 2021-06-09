Gana ve Burkina Faso'dan terörle mücadelede "birlik" çağrısı
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Gana ve Burkina Faso'dan terörle mücadelede "birlik" çağrısı

Gana ve Burkina Faso'dan terörle mücadelede 'birlik' çağrısı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo Addo ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Batı Afrika'daki terör sorunuyla mücadele için bölge ülkelerine, "birlik" çağrısında bulundu.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo Addo ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Batı Afrika'daki terör sorunuyla mücadele için bölge ülkelerine, "birlik" çağrısında bulundu.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı da olan Addo, Burkina Faso'da hafta sonu düzenlenen ve en az 160 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı sonrası bu ülkeye destek ziyaretinde bulundu.

Addo, başkent Vagadugu'da aynı zamanda Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) Dönem Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Kabore ile görüştü, ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

"Eğer birlik olmazsak terörle mücadelede başarı sağlayamayız. İmkanlarımız kısıtlı olsa da halklarımızın desteği var." ifadelerini kullanan Addo, terörle mücadelenin ancak bölge ülkelerinin çabalarıyla sağlanabileceğini dile getirdi.

Kabore de Addo'nun destek ziyaretinin önemine işaret ederek "Bizi, bizim dışımızda kimse bu terör sorunundan kurtaramaz. Bu nedenle birlikte çalışmamız şart. Terörle mücadelede kazanacağımız zafer bu bölgenin ortak zaferi olmalı." dedi.

Kabore, Batı Afrika'daki terör sorununun başta Mali, Nijer ve Burkina Faso olmak üzere tüm bölgeye yayılmaya başladığı uyarısında da bulundu.

Burkina Faso'nun Sahel bölgesindeki Solhan köyüne 5 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıda en az 160 kişi yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler, saldırı sonrası 3 bin 300 kişinin civar köylere göç ettiğini duyurmuştu.

Komşuları Mali ve Nijer gibi Burkina Faso da 2015'ten bu yana Sahel'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin sık sık hedefi oluyor.

Sahel bölgesinde bulunan Burkina Faso, Nijer, Çad, Mali ve Moritanya, terör sorunuyla mücadele edebilmek için G5 Sahel Ortak Gücü'nü kurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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