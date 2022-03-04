Gana: Ukrayna'daki vatandaşlarımıza bir şey olursa Rusya'yı sorumlu tutacağız - Haberler

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Gana: Ukrayna'daki vatandaşlarımıza bir şey olursa Rusya'yı sorumlu tutacağız

AA, Adam Abu - Güncel
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Gana: Ukrayna'daki vatandaşlarımıza bir şey olursa Rusya'yı sorumlu tutacağız

Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, Ukrayna'daki herhangi bir Ganalıya bir şey olursa Rusya'yı sorumlu tutacağı konusunda uyardı.

Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, Ukrayna'daki herhangi bir Ganalıya bir şey olursa Rusya'yı sorumlu tutacağı konusunda uyardı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bakan Botchwey, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da devam eden askeri operasyonları insanların hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Botchwey, Gana hükümetin Rusya'yı savaşı sona erdirme, geri çekilme ve insancıl hukuka saygı duyma çağrısı yaptığını söyledi.

Ukrayna'daki tüm vatandaşlarını güvende olmasını sağlamaya çalıştığına işaret eden Botchwey, Rusya, vatandaşlarımızın güvenliği ve emniyetinden sorumludur ve liderliğini insancıl hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz." dedi.

AA / Adam Abu - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Gana, Güncel, Haberler

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