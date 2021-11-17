Gana, Somali'deki güvenlik ve istikrara katkı amacıyla 113 polis gönderdi - Haberler
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Gana, Somali'deki güvenlik ve istikrara katkı amacıyla 113 polis gönderdi

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Gana, Somali'deki güvenlik ve istikrara katkı amacıyla 113 polis gönderdi

Batı Afrika ülkesi Gana, Somali'nin güvenlik ve istikrar çabalarını desteklemek amacıyla 113 polis görevlendirdi.

Batı Afrika ülkesi Gana, Somali'nin güvenlik ve istikrar çabalarını desteklemek amacıyla 113 polis görevlendirdi.

Ulusal basında yer alan haberler e göre, Afrika Birliği Barışı Koruma Misyonu (AMISOM) Polis Komiseri Augustine Magnus Kailie, yaptığı açıklamada, Somali'ye destek amacıyla görevlendirilen yeni 113 kişilik ekibin ülkeye intikal ettiğini belirtti.

Kailie, daha önce de 47 Ganalı güvenlik gücünün geldiğini kaydederek, şu anda ülkede bulunan toplam 160 Ganalı polisin bir yıl süreliğine çalışacaklarını ifade etti.

Somali hükümet güçleri ve AMISOM, terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelede bölgede iş birliği yapmaya devam ediyor.

Somali güçleri ve AMISOM, 2011'de terör örgütünü büyük şehirlerden çıkarmasına rağmen örgüt hala ülkenin güney ve orta kesimlerindeki bazı kırsal alanlarda varlığını sürdürüyor.

Terör örgütü, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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