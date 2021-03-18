Gana, Rus aşısı Sputnik V'den 15 bin doz aldı
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Gana, Rus aşısı Sputnik V'den 15 bin doz aldı

18.03.2021 02:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 02:56
Gana, Rus aşısı Sputnik V'den 15 bin doz aldı

Batı Afrika ülkesi Gana'nın, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V isimli aşıdan 15 bin doz aldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gana'nın, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V isimli aşıdan 15 bin doz aldığı bildirildi.

Gana Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Kwame Amponsah-Achiano, Rusya'nın Sputnik V aşısından 15 bin dozun teslim alındığını belirtti.

Amponsah-Achiano, teslim alınan aşıların miktarının toplu aşılama için yetersiz olduğunu, yakın zamanda daha fazla aşı alınacağını ifade etti.

Gana, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVAX tarafından dağıtılan Kovid-19 aşılarını teslim alan ilk Afrika ülkesi olmuştu.

Ülke, bu program kapsamında, Hindistan Serum Enstitüsünce üretilen 600 bin doz AstraZeneca-Oxford aşısını 24 Şubat'ta teslim almıştı.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 84 bin 421 kişi virüse yakalandı, bunlardan 84 bin 95'i sağlığına kavuştu, 705 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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