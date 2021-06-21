Gana, Ruanda'da kakao üretim tesisi kuracak
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Gana, Ruanda'da kakao üretim tesisi kuracak

Gana, Ruanda'da kakao üretim tesisi kuracak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Gana, Ruanda ile arasındaki ticareti ve yatırımı artırmak için Ruanda'da kakao üretim tesisi kuracak.

Gana, Ruanda ile arasındaki ticareti ve yatırımı artırmak için Ruanda'da kakao üretim tesisi kuracak.

Gana Turizm Bakanlığı Danışmanı Nana Sarfo Kantanka, basına yaptığı açıklamada, Gana ve Ruanda arasındaki ticareti ve yatırımı artırmak için Ruanda'da kakao üretim tesisi kuracaklarını belirtti.

Kantanka, bu iş birliğinin bir parçası olarak, Gana'nın Ruanda'ya işlenmiş organik kakaoyu, kakao uçları veya kakao likörü şeklinde tedarik edeceğini söyledi.

Ruanda Turizm Daire Başkanı Ariella Kageruka ise her iki ülkenin de Ruanda ve Gana'daki çiftçi topluluklarının yararına daha fazla verim sağlamak için kakao üzerinde ortak araştırma yapmayı kabul ettiği bilgisini paylaştı.

Kageruka, ülkesinin de bitki koruma, veterinerlik ve halk sağlığı için organik piretrum bazlı pestisitlerin üretimi için Gana'da bir formülasyon tesisi kuracağını ifade etti.

Kageruka, ayrıca Ruanda ve Gana pazarlarına daha kolay erişim için taraflar arasında acil bir mutabakat anlaşması imzalanmasını önerdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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