Gana parlamentosunda Meclis Başkanlığı kavgası: Ordu müdahalede bulundu (2)

Gana parlamentosunda Ulusal Demokratik Kongre ve Yeni Vatansever Parti arasında yaşanan Meclis Başkanlığı seçimi çatışmaya döndü. Ordunun müdahalede bulunduğu meclis başkanlığı seçimini Alban Sumana Kingsford Bagbin seçildi.

Afrika kıtasının batısında yer alan Gana Cumhuriyeti'nde 8'inci Parlamento Başkanlığı seçimlerinde arbede yaşandı.Yaşanan gerilim çatışmaya dönüştü. Ulusal Demokratik Kongre ve Yeni Vatansever Parti arasında Meclis Başkanı seçimi için Parlamento Katibi tarafından yürütülen gizli oylamayla ilgili anlaşmazlıklar ortaya çıktı.Oylama sırasında iktidardaki bir milletvekilinin sandığa el koymaya çalışması üzerine kaotik sahneler patlak verdi.

SANDIKLAR YUMRUKLANDI

Tartışmaların ardından çıkan arbedede milletvekilleri birbirlerine saldırdı, bazılarının ise seçim sandıklarını yumruklarını ve tekmeledikleri görüldü. ?İki partinin milletvekilleri arasında çıkan çatışmaya parlamento salonuna giren ordu müdahalede bulundu.

KARŞIT ADAY 3 FARKLI ÖNDE GÖSTERİLDİ İDDİASI

Ordunun müdahalede bulunduğu meclis başkanlığı seçimini Alban Sumana Kingsford Bagbin seçildi. Seçimde geçici olmayan sonuçlara göre, Ulusal Demokratik Kongresi (NDC) partisinin, adayı Alban Sumana Kingsford Bagbin'in meclis başkanlığı seçildiği ifade edildi. Öte yandan, çatışmanın Yeni Vatansever Parti'nin (NPP) adayı ve Parlamento Başkanı Prof. Aaron Mike Oquaye'nin önde gösterildiği iddiaları üzerine çıktığı ifade edildi. Muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongre'den milletvekili seçilen Kwame Twumasi Ampofo da, "Kanun ve düzen tamamen çöktü" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı