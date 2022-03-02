Gana'nın Ukrayna'dan tahliye ettiği ilk vatandaş grubu ülkeye ulaştı

Afrika kıtasında Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle tahliye başlatan ilk ülke Gana'nın vatandaşlarından ilk grup ülkeye geldi.

Başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na gelen 17 Ganalı öğrenci, Gana Dışişleri Bakan Yardımcısı Kwaku Ampratwum-Sarpong ve bir üst düzey yetkili tarafından karşılandı.

Ampratwum-Sarpong, burada yaptığı açıklamada, 500'e yakın Ganalının Ukrayna'dan komşu ülkelere tahliye edildiğini belirtti.

Tüm vatandaşların güvenli bir şekilde Gana'ya gelmesi için hükümetin Türk Hava Yolları ile iş birliğinde olduğunu aktaran Ampratwum-Sarpong, "Sume'deki bazı yurttaşlarımızın Rus topraklarına geçebileceklerini umuyoruz." dedi.