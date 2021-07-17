Gana Millet Camii ve Külliyesi, Akra'nın yüzü, kalbi olacaktır
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Gana Millet Camii ve Külliyesi, Akra'nın yüzü, kalbi olacaktır

Gana Millet Camii ve Külliyesi, Akra'nın yüzü, kalbi olacaktır
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Gana'nın başkenti Akra'da inşa edilen Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnşallah Akra'da yapılan bu güzel cami; Akra'nın yüzü, kalbi olacaktır.

Gana'nın başkenti Akra'da inşa edilen Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnşallah Akra'da yapılan bu güzel cami; Akra'nın yüzü, kalbi olacaktır. " dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye tarafından Batı Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Akra'da inşa edilen Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışının ardından Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gana'da böyle bir caminin yapılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Camiler şehirlerin kalbidir, yüzüdür. İnşallah Akra'da yapılan bu güzel cami; Akra'nın yüzü, kalbi olacaktır. Müminlerin toplandığı, birlikte ibadet ettiği, din eğitimi aldığı, cami derslerinden istifade ettiği güzel bir mekan olacaktır. " dedi.

Başkan Erbaş, caminin Gana'daki önemine işaret ederek, "Cami, Gana'ya barış, birlik ve beraberlik katacak. Türkiye ile Gana arasındaki ziyaretlerin bir merkezi olacak. Öyle zannediyorum ki bu camiyi görmek için Türkiye'den ve yurt dışındaki pek çok yerden insanlar gelecek. Cami buna vesile olmuş olacak. Türkiye ile Gana arasındaki ziyaretlerin artmasına vesile olacaktır. " diye konuştu.

"Afrika'dan binlerce öğrenci, dini eğitim için Türkiye'ye geliyor"

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Gana başta olmak üzere Afrika'daki faaliyetlerine de değinen Başkan Erbaş, pek çok yerde cami inşa edildiğine ve ramazanda çok sayıda ülkede yardım çalışmalarında bulunulduğunu aktardı.

Başkan Erbaş, TDV'nin uzun yıllardan bu yana Gana'dan Türkiye'ye gelen öğrencilere destek verdiğini vurgulayarak, "Afrika'dan, pek çok ülkeden binlerce öğrenci Türkiye'ye geliyor, ilahiyat fakülteleri ve imam hatip liselerinde, başka fakültelerde de okuyor. " diye konuştu.

Doğru dini bilginin, gençlere ve öğrencilere aktarılmasının önemine dikkati çeken Başkan Erbaş, şunları söyledi:

"Bunun şu an itibarıyla en iyi şekilde yapıldığı yerlerden birisi, Türkiye'dir. Türkiye'de 4 bin civarında imam hatip okulu ve 110'a yakın ilahiyat fakültesi vardır. İlahiyat fakültelerimiz ve imam hatip liselerimizle doğru dini bilginin insanlara ulaştırılmasına katkı da sağlıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi de artıracağız. "

Kaynak: Habermetre

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